МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основатель Tesla Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Илон Маск потерял рекордную сумму

По итогам торгов среды стоимость акций Tesla выросла на 4,34%, до 1067,95 доллара за ценную бумагу. Исходя из этой стоимости Маск продал акции на сумму в 5 миллиардов долларов.

В субботу основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы он ни был. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Газета Wall Street Journal отмечала, что, по данным FactSet, Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.