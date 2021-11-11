МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Акции крупнейшего российского авиаперевозчика "Аэрофлота" падали на торгах четверга на 2,3% на новостях о возможных санкциях со стороны Евросоюза, следует из данных торгов.

Агентство Блумберг ранее в четверг со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Евросоюз обсуждает введение санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

К 11.56 мск акции "Аэрофлота" дешевеют на 1,5%, до отметки 66,82 рубля. А в первые минуты торгов бумаги опускались на 2,3%, до 66,28 рубля – минимума с 21 сентября.