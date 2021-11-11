МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар растет к мировым валютам

По состоянию на 13.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,08% — до 8,86 доллара, "Новатэка" — на 0,78%, до 248,85 доллара, "Лукойла" — на 2,18%, до 99,48 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,74%, до 9,73 доллара, "Газпром нефти" — на 1,84%, до 34,7 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,38% — до 30,8 доллара, "Северстали" — на 0,6%, до 23,32 доллара, НЛМК — дешевели на 0,29%, до 31,33 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,15% — до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 19,99 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 2,84% — до 104,3 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,39% — до 7,74 доллара. Бумаги "Магнита" снижались в стоимости на 2,19% — до 18,31 доллара, "Ленты" — дорожали на 5,56%, до 3,18 доллара.