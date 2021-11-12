МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" продолжают существенно дорожать второй день подряд при повышенном объеме торгов в отсутствие новостей, на торгах в пятницу бумаги подскочили в цене на 14%, следует из биржевых котировок. Индекс Мосбиржи открылся снижением в пятницу

К 11.59 мск пятницы обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 12,87%, до 45,435 рубля, минутами ранее рост составлял 14,5%, до 46,1 рубля — максимума с февраля 2020 года.

Объем торгов составляет 11,5 миллиарда рублей.

В четверг обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" росли в цене на 20%, на закрытие четверга рост слегка сократился и акции закрылись на отметке 40,255 рубля.