МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Акции "Сургутнефтегаза" установили в пятницу рекорд по объему торгов – более 37 миллиардов рублей — в основную сессию на Московской бирже. Российский рынок акций упал за день и по итогам всей недели

Это также позволило компании опередить по этому показателю Сбербанк (32,8 миллиарда рублей) и выйти на второе место после "Газпрома" (39,2 миллиарда), а в течение торгов "Сургутнефтегаз" периодически выходил и на первое место.

Акции нефтяной компании при этом стремительно растут в цене второй день подряд и по итогам пятницы подскочили в стоимости на 12,56%, до 45,31 рубля. Всего же за две торговых сессии они прибавляли более чем 45%, достигая максимума с февраля 2020 года (49 рублей).

При этом капитализация "Сургутнефтегаза" с учетом привилегированных акций уже превышала в пятницу 2 триллиона рублей, занимая девятое место среди торгуемых российских компаний.