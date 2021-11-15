МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа повысила верхнюю границу ценового коридора для торговли и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Сургутнефтегаз", сообщает торговая площадка. Индекс Мосбиржи пытается стабилизироваться

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 15.11.2021, 10-04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 50,355) и диапазона оценки рыночных рисков (до 53,4891 рубля, эквивалентно ставке 17,5%) ценной бумаги SNGS (Сургутнефтегаз ПАО акции об.)", — говорится в сообщении.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" к 10.29 мск дешевеют на 1,19%, до 46,31 рубля. При этом в самые первые минуты торгов бумаги росли в цене на 7,4%, до 50,35 рубля, а за две предыдущие торговые сессии они прибавляли более чем 45%, достигая максимума с февраля 2020 года (49 рублей).

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.