МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль заметно укрепляется

По состоянию на 12.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 1,76%, до 8,58 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 245,45 доллара, "Лукойла" — на 1,34%, до 95,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,91%, до 9,28 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 4,47%, до 34,2 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,36%, до 30,48 доллара, "Северстали" — на 1,09%, до 23,25 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 30,34 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,74%, до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,21%, до 19,05 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскакивает на 5,38%, до 105,38 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,99%, до 7,63 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 1,19%, до 18,15 доллара, "Ленты" — на 1,29%, до 3,13 доллара.