Бумаги российских компаний дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 12.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 1,76%, до 8,58 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 245,45 доллара, "Лукойла" — на 1,34%, до 95,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,91%, до 9,28 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 4,47%, до 34,2 доллара.
Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,36%, до 30,48 доллара, "Северстали" — на 1,09%, до 23,25 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 30,34 доллара.
Бумаги ВТБ дорожают на 0,74%, до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,21%, до 19,05 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскакивает на 5,38%, до 105,38 доллара.
GDR АФК "Система" дорожают на 0,99%, до 7,63 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 1,19%, до 18,15 доллара, "Ленты" — на 1,29%, до 3,13 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20211115/835217422.html