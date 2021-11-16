МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов вторника по основным биржевым индикаторам вслед за дорожающей нефтью, индекс РТС превысил отметку 1800 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышается на 0,4% до 4151,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1804,13 пункта.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1% и достигает 82,9 доллара за баррель.