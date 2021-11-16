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Российский рынок акций прибавляет в начале торгов
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Российский рынок акций повышается в начале торгов вторника по основным биржевым индикаторам вслед за дорожающей нефтью, индекс РТС превысил отметку 1800 пунктов, свидетельствуют... ПРАЙМ, 16.11.2021
акции, рынки, финансы, бизнес, новости, рынок акций рф, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов вторника по основным биржевым индикаторам вслед за дорожающей нефтью, индекс РТС превысил отметку 1800 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышается на 0,4% до 4151,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1804,13 пункта.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1% и достигает 82,9 доллара за баррель.