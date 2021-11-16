МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 декабря сменит торговый код для Meta Platforms, ранее известной как Facebook, сообщается на сайте биржи. Российский рынок акций прибавляет в начале торгов

"С 1 декабря 2021 года изменяется торговый код обыкновенных акций класса A Meta Platforms Inc. (ISIN US30303M102) на Московской Бирже с FB-RM на MVRS-RM. Изменение тикера осуществляется в связи со сменой тикера компании на американском рынке — c FB на MVRS, которое произойдет также 1 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на "метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.