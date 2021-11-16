МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Обещания роста акций компаний после первичного размещения ценных бумаг (IPO) находятся на грани манипулирования, для подобного рода практик необходимо определенное регулирование, так как очень важно научиться не вводить людей в заблуждение, заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Московская биржа сменит торговый код акций бывшей Facebook

"Есть положительный тренд на нашем рынке — сейчас компании все более активно стали делать IPO, не на западном, не совместно, а именно на нашем. Но и здесь мы иногда видим практики, которые на западных рынках не распространены, которые на грани манипулирования. Например, обещания роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу", — сказала она на онлайн-конференции ЦБ РФ, посвященной противодействию инсайду и манипулированию.

"На наш взгляд, для такого рода практик также нужно определенное регулирование, определенные требования. Нам очень важно научиться не вводить людей, которые работают на рынке, в заблуждение. В принципе, нам очень важно не допустить того, чтобы активное участие физлиц на рынке обернулось их массовым разочарованием и опять уходом с рынка надолго. Нам нужно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым", — добавила она.

Юдаева отметила, что работа по инсайду и манипулированию — одна из важнейших работ в практике регулятора, которая должна учитывать как новые экономические и технологические реалии, так и реалии финансового рынка.