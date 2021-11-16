МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением

По состоянию на 12.10 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,45%, до 8,54 доллара, "Новатэка" — опускается на 1%, до 242,75 доллара, "Лукойла" — увеличивается на 0,82%, до 95,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,11%, до 9,28 доллара, "Газпром нефти" — на 2,3%, до 35,55 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 2,54%, до 31,34 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 23 доллара, НЛМК — на 0,6%, до 30,38 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,43%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 0,27%, до 18,73 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,61%, до 101,08 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 1,05%, до 7,66 доллара. Бумаги "Магнита" снижаются в стоимости на 0,29%, до 17,79 доллара, "Ленты" — дорожают на 1,04%, до 3,16 доллара.