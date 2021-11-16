ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Основатель Tesla Илон Маск продал еще более 934 тысяч своих акций компании на общую сумму примерно в 930 миллионов долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций Tesla

По итогам торгов стоимость акций Tesla составила 1013,39 доллара за ценную бумагу. Кроме того, миллиардер исполнил опционы на покупку 2,1 миллиона акций стоимостью 6,24 доллара за штуку.

Как сообщает агентство Market Watch, в общей сложности с 8 ноября Маск продал уже около 7,23 миллиона акций на сумму примерно 7,83 миллиарда долларов.

Ранее, 6 ноября, основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы он ни был. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Газета Wall Street Journal отмечала, что, по данным FactSet, Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.