МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём перешел к снижению на ухудшении внешнего фона, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс евро перешел к снижению к доллару до минимума с июля 2020 года

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.26 мск снижается на 0,77%, до 4103,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94% до 1774,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 33 копейки, до 72,83 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 82,76 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,6%, до 82,55 доллара за баррель, а в начале дня этот рост составлял порядка 1% и стоимость нефти достигала отметки 83 долларов.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индикаторы также перешли к снижению.

"Ситуация на границе Белоруссии и Польши и растущая жёсткость риторики с подключением представителей военных сил различных стран и блоков давит и на весь рынок в целом", — также комментирует ситуацию Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

Котировки "Газпрома" теряют 1,82%.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

Также на отрицательной территории торгуются бумаги "Новатэка" (-2,27%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,65%) и акции Сбербанка: обыкновенные дешевеют на 1,8%, а префы — на 1,7%.

Динамику лучше рынка продолжают демонстрировать акции "Акрона" (+5,27%), на торгах вторника бумаги вплотную подошли к новому историческому максимуму в районе 12 тысяч рублей.

Также в заметном плюсе торгуются акции "Норникеля" (+1,65%), "Русала" (+1,05%), АФК "Система" (+1,01%).

ПРОГНОЗЫ

Сохранение внешнеполитической неопределенности может привести к острой реакции российского рынка на дальнейшее ухудшение внешнего фона, в результате чего уровень поддержки — установленный в пятницу месячный минимум на 4089 пунктах индекса Мосбиржи — будет пробит и снижение ускорится, прогнозирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Во второй половине дня влияние на ход торгов окажет макроэкономическая статистика, прежде всего данные розничных продаж в США за октябрь, которые должны показать, как быстрый рост цен влияет на потребительскую активность в стране, добавляет Игорь Додонов из "Финама".

Александров ожидает закрытия дня по индексу Мосбиржи в районе 4115-4120 пунктов.