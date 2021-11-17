МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа 25 ноября не будет проводить торги акциями американских компаний в связи с празднованием Дня благодарения в США, говорится в сообщении торговой площадки. Московская биржа дала пояснения по ранним утренним торгам

"Московская биржа не будет проводить 25 ноября 2021 года торги акциями американских компаний в режиме основных торгов ("Т+2") в связи с празднованием Дня благодарения в США. В соответствии с условиями проведения операций на Московской бирже, если торговый день биржи совпадает с нерабочим и неторговым днем в США, операции с акциями иностранных компаний в основном режиме не проводятся", — сказано там.

Расчеты по ранее заключенным сделкам с иностранными акциями, а также заключение сделок в режиме переговорных сделок (РПС), РПС с центральным контрагентом (ЦК) и РЕПО с ЦК будут осуществляться в обычном режиме. Расчеты по сделкам РЕПО с ЦК в долларах США проводиться не будут, так как 25 ноября – нерасчетный день по сделкам в американской валюте, предупреждает биржа.

Московская биржа начала торги акциями иностранных эмитентов 24 августа 2020 года. В настоящее время на площадке обращаются акции 441 крупнейшей международной компании.