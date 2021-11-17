МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России с 28 ноября снимает ограничения на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России, сообщил сам регулятор. Банк России рассказал о комиссиях за цифровой рубль

"Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке. Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо. Новые правила начнут действовать с 28 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

До этого действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций.

Отмечается, что соответствующее указание зарегистрировано Минюстом России, а снятие ограничений убирает лишние барьеры и будет стимулировать российские компании выходить на публичные рынки долевого капитала.