ArcelorMittal выкупит свои акции на $1 миллиард к февралю 2022 года
ArcelorMittal выкупит акции на $1 миллиард к февралю 2022 года в рамках buy-back
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Металлургический гигант ArcelorMittal намерен выкупить акции на общую сумму в 1 миллиард долларов в рамках пятой программы обратного выкупа акций, сообщила компания.
"Сегодня ArcelorMittal начнет новую программу обратного выкупа акций на сумму в 1 миллиард долларов", — сообщила компания.
Завершение программы планируется в феврале 2022 года.
Ранее компания завершила четвертую программу выкупа активов, начатую 29 июля 2021 года, в рамках которой ArcelorMittal выкупил более 67 тысяч акций на общую сумму в 1,881 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) по средней цене 27,9 евро за акцию.
Акции ArcelorMittal дорожают на предварительных торгах почти на 1%.
ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel.
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