МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Металлургический гигант ArcelorMittal намерен выкупить акции на общую сумму в 1 миллиард долларов в рамках пятой программы обратного выкупа акций, сообщила компания. ArcelorMittal отчиталась о прибыли за девять месяцев

"Сегодня ArcelorMittal начнет новую программу обратного выкупа акций на сумму в 1 миллиард долларов", — сообщила компания.

Завершение программы планируется в феврале 2022 года.

Ранее компания завершила четвертую программу выкупа активов, начатую 29 июля 2021 года, в рамках которой ArcelorMittal выкупил более 67 тысяч акций на общую сумму в 1,881 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) по средней цене 27,9 евро за акцию.

Акции ArcelorMittal дорожают на предварительных торгах почти на 1%.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel.