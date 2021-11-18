МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются без единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в основном дешевеют, свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи АТР в основном снизились

По состоянию на 11.56 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,99%, до 8,46 доллара, "Новатэка" — на 1,21%, до 241,25 доллара, "Лукойла" — на 1,08%, до 94,21 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 1.88%, до 9,75 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 1,24%, до 35,95 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 1,34%, до 30,93 доллара, "Северстали" — дорожают на 0,04%, до 23,17 доллара, НЛМК — на 0,46%, до 30,88 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,57%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,32%, до 18,73 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 0,52%, до 100,78 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 1,56%, до 7,58 доллара. Бумаги "Магнита" снижаются в стоимости на 0,31%, до 17,51 доллара, "Ленты" — дорожают на 2,66%, до 3,08 доллара.