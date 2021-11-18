МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Акции "Мечела" на хорошей финотчетности попытались компенсировать провал четверга, превышавший 10%, следует из данных Московской биржи. "Мечел" получил за девять месяцев прибыль против убытка год назад

К 13.39 мск акции металлургической компании дешевели на 4,4%, до 139,7 рубля, однако сразу после выхода финотчетности они кратковременно возвращались в плюс — к 148,7 рубля при цене предыдущего закрытия в 146 рублей.

Ранее в четверг после публикации слабых операционных результатов компании акции максимально падали на 10,3% до 131 рубля – минимума с 22 сентября, после чего немного скорректировались, но торговались в ощутимом минусе.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 53,082 миллиарда рублей против убытка годом ранее на сумму 15,763 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 83,887 миллиарда рублей, рентабельность по нему возросла до 29% с 16% годом ранее. Выручка увеличилась на 47%, до 287,823 миллиарда рублей.

При этом ранее в четверг компания сообщила о снижении добычи: в январе-сентябре текущего года "Мечел" добыл 8,537 миллиона тонн угля, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также была озвучена предварительная оценка потерь от действия временных пошлин на экспорт металлопродукции из РФ — на уровне 1,1 миллиарда рублей.