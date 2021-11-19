МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Группа ВТБ объявила о продаже 17,28% акций ритейлера "Магнит", из которых примерно 4,9% было предложено в рамках ускоренного процесса букбилдинга по цене размещения 5,7 тысячи рублей за акцию, сообщили в банке. Акции "Магнита" усилили снижение на фоне выхода ВТБ из капитала

"Группа ВТБ объявляет о продаже приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО "Магнит"… Приблизительно 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок… Цена предложения составила 5 700 рублей за акцию. Оставшиеся приблизительно 12,4% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения ("Частная сделка по продаже" и вместе с предложением, "Сделка")" — говорится в сообщении.

Уточняется, что в итоге Marathon доведет долю в "Магните" до 29,2%.

Ранее первый зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев заявлял, что группа ВТБ планирует сохранить партнерские отношения с "Магнитом" и продолжить сотрудничество по существующим проектам и после завершения сделки.