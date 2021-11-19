МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу заметно растет на улучшении настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках, следует из динамики торгов. X5 запустила собственные финансовые сервисы

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,62%, до 4119,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1781,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 21 копейку, до 72,84 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 82,72 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 82 долларов за баррель.

Фьючерсы на ведущие биржевые индексы США поднимаются, основные азиатские фондовые индексы также в основном растут.