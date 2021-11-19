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Российский рынок акций уверенно растет
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Российский рынок акций в пятницу заметно растет на улучшении настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01... ПРАЙМ, 19.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу заметно растет на улучшении настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,62%, до 4119,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1781,3 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 21 копейку, до 72,84 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 82,72 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 82 долларов за баррель.
Фьючерсы на ведущие биржевые индексы США поднимаются, основные азиатские фондовые индексы также в основном растут.