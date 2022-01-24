МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по акциям "Газпрома", ВТБ, "Русала" и "Алросы", а также по привилегированным акциям "Татнефти" из-за сильного падения на торгах в понедельник, следует из сообщений торговой площадки. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

Сообщения о понижении границ биржа выпустила с 13.48 до 13.52 мск.

По состоянию на 14.08 мск акции "Газпрома" на Мосбирже падали на 9,97%, ВТБ — на 7,92%, "Русала" — на 8,95%, "Алросы" — на 8,44%, привилегированные акции "Татнефти" — на 8,16%.