МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций прибавляет 1%

По состоянию на 11.21 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,66%, до 7,22 доллара, "Новатэка" — на 2,06%, до 203,9 доллара, "Лукойла" — на 1,45%, до 87,28 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,71%, до 8,34 доллара, "Газпром нефти" — на 1,51%, до 32,7 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшаются в цене на 1,05%, до 28,23 доллара, "Северстали" — на 0,84%, до 18,83 доллара, НЛМК — на 0,89%, до 26,7 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,18%, до 1,11 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 13,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 4,59%, до 72,73 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,57%, до 5,27 доллара. Бумаги "Магнита" опускаются в цене на 2,27%, до 12,39 доллара, "Ленты" — дорожают на 13,72%, до 2,44 доллара.