МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Российский рынок акций вырос в основные торги понедельника

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 1,31%, до 3577,11 пункта.

При этом цена нефти марки Brent растет на 0,27%, до 89,5 доллара за баррель. В понедельник ведущие американские биржевые индикаторы прибавили более 1%.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).