МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc. объявил о "сплите" (дроблении) акций, которые будут разделены в соотношении 20 к 1, сообщила компания в своей финансовой отчетности. Фондовые биржи Австралии и Японии растут

"Сегодня Alphabet объявила о том, что совет директоров утвердил и объявил о дроблении акций в соотношении двадцать к одному в форме единовременного специального дивиденда по акциям на каждую акцию компании классов A, B и C", — говорится в сообщении.

Дробление акций подлежит одобрению акционеров, уточняется в релизе. В этом случае те, кто владел акциями компании на конец торгов 1 июля 2022 года, получит к закрытию торгов 15 июля дивиденды в виде 19 дополнительных акций того же класса.

На предторгах акции Alphabet дорожают уже на 9,2%, до 3005 долларов за бумагу. К закрытию торгов вторника акции подорожали на 1,73%, до 2752,88 доллара за акцию.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.