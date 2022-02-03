МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,11%, до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 0,74%, до 208,75 доллара, "Лукойла" уменьшается на 0,9%, до 91,11 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,5%, до 8,57 доллара, "Газпром нефти" — на 5,08%, до 33,17 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 1,45%, до 27,94 доллара, "Северстали" дорожают на 0,2%, до 20,42 доллара, НЛМК повышаются на 1,22%, до 28,97 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 2,17%, до 1,08 доллара, Сбербанка — на 1,85%, до 13,51 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшается на 2,33%, до 70,03 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 2,64%, до 5,17 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 1,15%, до 13,66 доллара, "Ленты" — на 3,88%, до 2,34 доллара.