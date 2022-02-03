МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Акции компании Meta (ранее Facebook) на открытии торгов в США обвалилась на 26% после разочаровавшего инвесторов финотчета, капитализация просела на 240 миллиардов долларов, до 664 миллиардов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск акции Meta дешевели на 24,82%, до 242,8 доллара за ценную бумагу, ранее стоимость опускалась на 26%.

Таким образом, при минимальной за четверг цене акций капитализация компании составила 664 миллиарда долларов против 898 миллиардов по итогам закрытия среды. А по данным портала Companies Market Cap, Meta опустилась на восьмое место по рыночной стоимости, уступив седьмое место Berkshire Hathaway.

Рынки отыгрывают данные о том, что число ежедневных пользователей соцсети Facebook сократилось впервые за всю историю ее существования. Кроме того, трейдеров разочаровал прогноз Meta на 2022 год, который оказался хуже ожиданий.

Кроме того, по данным Forbes Real-Time, состояние основателя Meta Марка Цукерберга упало на 29 миллиардов долларов или на 25,4% и составило 85,4 миллиарда, в связи с чем он выбыл из первой десятки в списке богатейших людей мира по версии издания.

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.