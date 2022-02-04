МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможность разместить еще один пакет акций и привлечь около 50 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. В Абу-Даби обнаружили крупные запасы газа

"Саудовская Аравия возобновила планы по размещению большего количества акций Aramco… с намерением продать пакет акций на сумму до 50 миллиардов долларов, что по текущим оценкам составляет 2,5% компании", — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что листинг может стать крупнейшим в истории фондовых рынков. Причем предыдущий рекорд также принадлежит Aramco, которая в 2019 году привлекла в рамках IPO 29,4 миллиарда долларов.

Источники сообщили газете, что руководители компании провели переговоры внутри компании о размещении дополнительных акций на Саудовской фондовой бирже Tadawul и вторичном публичном размещении акций в Лондоне, Сингапуре и других местах. Этот вопрос был также обсужден с консультантами. Однако план по листингу акций находится в стадии разработки и может быть отложен или изменен. СМИ: Болгары в ярости из-за газовой политики Евросоюза и помощи Украине

В 2019 году компания провела IPO на местной бирже Tadawul. Саудовская Аравия тогда продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. Акции были размещены по верхней границе диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. По итогам торгов пятницы стоимость ценных бумаг Aramco составляет 36,9 риала (9,83 доллара).

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.