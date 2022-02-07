МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии понедельника на дорожающей нефти, следует из динамики торгов. Эксперты предсказали рост рублю и российскому рынку акций

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,54%, до 3489,73 пункта.

Нефть марки Brent дорожает на 0,15%, до 93,41 доллара за баррель. В пятницу ее стоимость превысила отметку в 93 доллара за баррель впервые с 6 октября 2014 года.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).