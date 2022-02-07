МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы растут

По состоянию на 11.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 1,03%, до 7,57 доллара, "Новатэка" снижается на 0,28%, до 212,4 доллара, "Лукойла" увеличивается на 0,61%, до 91,76 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,05%, до 8,49 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 0,91%, до 33,25 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,98%, до 28,25 доллара, "Северстали" — на 1,18%, до 20,56 доллара, НЛМК — на 1,73%, до 28,77 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,66%, до 1,07 доллара, Сбербанка — на 1,34%, до 13,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускается на 0,34%, до 67,13 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,67%, до 5,22 доллара. Бумаги "Магнита" теряют 0,49%, опускаясь до 14,12 доллара, "Ленты" — растут на 1,93%, до 2,24 доллара.