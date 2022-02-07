МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Франкфуртская фондовая биржа

Фондовые биржи Европы растут

По состоянию на 11.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 1,03%, до 7,57 доллара, "Новатэка" снижается на 0,28%, до 212,4 доллара, "Лукойла" увеличивается на 0,61%, до 91,76 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,05%, до 8,49 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 0,91%, до 33,25 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,98%, до 28,25 доллара, "Северстали" — на 1,18%, до 20,56 доллара, НЛМК — на 1,73%, до 28,77 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,66%, до 1,07 доллара, Сбербанка — на 1,34%, до 13,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускается на 0,34%, до 67,13 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,67%, до 5,22 доллара. Бумаги "Магнита" теряют 0,49%, опускаясь до 14,12 доллара, "Ленты" — растут на 1,93%, до 2,24 доллара.