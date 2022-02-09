МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте утренней сессии среды на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

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Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,78%, до 3579,01 пункта.

Цена нефти марки Brent дорожает на 0,41%, до 91,15 доллара за баррель. Американские фондовые индексы выросли во вторник, а сегодня утром фьючерсы на ведущие американские бенчмарки торгуются с умеренным повышением.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).