МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Распадской" после их роста на торгах в среду, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций уверенно восстанавливается на внешнем позитиве

На 17.45 мск акции "Распадской" росли на 10,4%.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 09.02.2022, 17-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 506.6) и диапазона оценки рыночных рисков (до 566.319 рубля, эквивалентно ставке 36.25%) ценной бумаги RASP (ПАО Распадская ао)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется биржей исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных параметров риска по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.