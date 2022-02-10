МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Акции сервиса такси Uber Technologies Inc. выросли по итогам торгов почти на 5% после отчета о сокращении чистого убытка, приходящегося на акционеров компании, за 2021 год в 13,6 раза, до 496 миллионов долларов. Об этом написано в отчетности. Математик назвал акции, которые должны быть в портфеле инвестора

Разводненный убыток на акцию составил 0,26 доллара против убытка в 3,86 доллара годом ранее. Что же касается выручки, то она выросла в 1,5 раза — до 17,455 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 892 миллиона долларов против убытка в 968 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,44 доллара против убытка в 0,54 доллара год назад, при этом прогноз убытка составлял 0,3 доллара. Выручка за три месяца выросла в 1,8 раза и достигла 5,778 миллиарда долларов, аналитики ожидали 5,36 миллиарда.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — увеличилась в 1,5 раза, до 2,278 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats подскочили в 1,7 раза в годовом выражении — до 2,42 миллиарда долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы за квартал сократилось на 27% год к году, до 118 миллионов.

Акции компании на электронных торгах после закрытия основной торговой сессии выросли в цене на 4,8%. На предторгах бумаги дорожают на 5,75%.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.