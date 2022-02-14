МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций обвалился на утренней торговой сессии понедельника под давлением геополитики, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) опустился ниже 3400 пунктов впервые с 27 января, следует из данных Московской биржи.
Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.13 мск падал на 4,04% — до 3403,51 пункта, а минутами ранее опускался до 3352,01 пункта — минимума с 27 января.
Нефть марки Brent дорожает на 1,12% — до 95,5 доллара за баррель.
Московская биржа с 6 декабря 2021 года запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09.50 до 18.50 мск, — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).
https://1prime.ru/Stocks/20220214/836057542.html
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