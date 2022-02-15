МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов. Российский рынок акций снизился по инерции

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повышается на 1,2%, до 3523,22 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 95,85 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в символическом плюсе.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).