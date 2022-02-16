МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале ранних утренних торгов среды растет вслед за азиатскими рынками, следует из динамики торгов. Российский рынок акций вырос на ослаблении геополитической напряженности

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.21 мск увеличивался на 1,48% — до 3653,4 пункта.

При этом нефть марки Brent дешевеет на 0,1% — до 93,2 доллара за баррель. Фондовые фьючерсы США теряют в пределах 0,4%. Азиатские рынки растут на 0,8-2%.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).