МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на негативном внешнем фоне на старте утренней сессии четверга, следует из динамики торгов. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.09 мск снижается на 0,57%, до 3626,51 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 1,05%, до 93,81 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы усилили снижение и теряют более 0,5%.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).