МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, инвесторы вернулись к рисковым настроениям, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе на снижении геополитических рисков

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,35% — до 3477,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 2313,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,69%, до 24547,5 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,62%, до 2746 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,29% — до 7304,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,95% — до 27191 пункта.

На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика, поскольку к инвесторам вернулся аппетит к риску после публикации протокола Федеральной резервной системы США. Регулятор заявил о возможном более быстром ужесточении монетарной политики, если инфляция не будет ослабевать. Однако большинство участников ФРС ожидают ее замедления.

"Аппетит к риску вернулся, поскольку инвесторы вздохнули с облегчением, обнаружив, что протокол ФРС менее ястребиный, чем ожидалось, и не преподносит больших сюрпризов", — сказали газете Wall Street Journal аналитики NH Futures.

Также трейдеры продолжают следит за геополитической ситуацией.

Кроме того, рынки обратили некоторое внимание на неоднозначные статданные по Японии. Так, объем экспорта страны в январе в годовом выражении вырос на 9,6%, а импорта — на 39,6%. Аналитики ожидали роста показателей на 16,5% и 37,1% соответственно.