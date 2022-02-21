МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ряд крупнейших мировых энергетических компаний в 2022 году планируют обратный выкуп акций на рекордную с 2008 года сумму — в совокупности 38-41 миллиард долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков. Эксперт рассказал, когда ждать нефть дороже $100

"По данным Bernstein Research, семь крупнейших компаний, в числе которых BP, Shell, ExxonMobil и Chevron, в этом году собираются вернуть акционерам 38 миллиардов долларов в рамках программ buy back", — пишет издание.

При этом, согласно оценке RBC Capital Markets, компании могут выкупить свои акции на сумму 41 миллиард долларов.

Таким образом, сумма обратного выкупа акций в этом году может стать максимальной с 2008 года — тогда buy back энергетических компаний достиг рекордных 46 миллиардов долларов. Это также вдвое превысит объем 2014 года, когда нефть стоила 100 долларов за баррель. Российский рынок акций перешел к росту

В частности, аналитики RBC и Bernstein ожидают, что Shell в 2022 году проведет buy back на 12 миллиардов долларов, причем бумаги на 8,5 миллиарда будут выкуплены в первой половине года. Chevron выкупит свои акции на 3-5 миллиарда долларов против 1,4 миллиарда в прошлом году. BP планирует провести buy back на 4 миллиарда долларов.

Решения компаний связаны со скачком цен на энергоносители в прошлом году. Стоимость нефти держится на уровне 90 долларов за баррель и выше впервые с 2014 года, цены на газ превышают 800 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне прибыль энергетических компаний за прошлый год заметно выросла.