МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций обвалился более чем на 11% на старте утренней сессии четверга после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе, следует из динамики торгов. Российский рынок акций вырос, отыграв часть падения

Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.09 мск падал на 11,24%, до 2737,91 пункта.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).