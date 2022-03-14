МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минфин России утвердил временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте, обязательства будут исполняться своевременно и в полном объеме, сообщает ведомство.

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"Минфин России утвердил временный порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам Российской Федерации в иностранной валюте. В ведомстве отмечают, что обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объеме", — сказано в сообщении.

Для исполнения обязательств РФ по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность осуществления указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, указывает Минфин.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций.