МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене ОФЗ будут наиболее интересны для покупок после паузы на отечественном биржевом рынке, но начинающим инвесторам стоит проявить осторожность сразу после открытия торгов, чтобы не понести убытки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Фондовые индексы США закрылись ростом

"Впереди время больших возможностей. Самая хорошая новость в том, что российские акции просто беспрецедентно дешевы. Поэтому при условии снижения геополитических рисков и смягчения санкционного давления, а это выглядит все более вероятным сценарием, доходность по ним может в разы превысить доходность по депозитам. Поэтому я ожидаю, что большинство инвесторов будут оставаться в рынке", — говорит директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков.

Правда, спешить с покупками он не советует — лучше дождаться, когда рынок станет более понятным и прогнозируемым.

ЧТО ПОКУПАТЬ?

Среди наиболее интересных секторов эксперт назвал бумаги экспортных сырьевых компаний, поскольку большинство западных контрагентов опасаются полностью блокировать российских поставщиков. Компании, ориентированные на внутренний спрос — электроэнергетика, ритейл и банки, — по его словам, пока выглядят более уязвимо.

"В периоды высокой инфляции лучший инструмент сохранить сбережения — это акции. Поэтому локально можно будет присматриваться к нашим крупным корпоративным компаниям-экспортерам, IT, ну и конечно, ОФЗ с хорошим дисконтом и хорошей доходностью", — соглашается экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также выделил бумаги "Лукойла" и "Новатэка", поскольку санкционное влияние на эти компании ограниченно. Акции золотодобытчиков, таких как "Полюс" или Polymetal, по его словам, также привлекательны, так как конъюнктура на рынке золота сейчас благоприятна.

ЖДЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В целом все опрошенные эксперты предсказывают восстановление рынка: российские акции недооценены, а компании более устойчивы, чем в прошлые кризисы. Открытия торгов аналитики ожидают уже в ближайшем будущем. При этом факторами поддержки рынка могут выступать как средства Минфина, так и успехи в спецоперации на Украине.

"Я убежден, что, когда все закончится, российский рынок будет хорошо восстанавливаться, и возможно, тех цен, которые мы видим сейчас, через год не будет. Рубль будет стабилизироваться и возвращаться к уровню 90 рублей за американский доллар", — прогнозирует Абрамов. Он отметил, что курс рубля к доллару стабилизируется уже сейчас.

Эксперты отмечают, что решение ЦБ о приостановке торгов на Московской бирже с 28 февраля было адекватной ситуации мерой, но считают, что пауза уже затянулась.

Кабаков полагает, что в основном сейчас это связано с тем, что нужно тщательно подготовить механизмы поддержки рынка. Прежде всего, речь об эффективном расходовании выделенного Минфином на эти цели 1 триллиона рублей. Сейчас как никогда нужен сильный покупатель, поэтому эти деньги должны быть в рынке в момент открытия торгов, говорит эксперт.