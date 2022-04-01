ПАРИЖ, 1 апр — ПРАЙМ. Французская логистическая компания Gefco выкупит 75% акций у РЖД, которые находятся под международными санкциями, сообщает агентство Франс Пресс. В РЖД заметили повышение спроса на перевозки альтернативными маршрутами

"Правление Gefco с согласия своего наблюдательного совета приняло решение о том, что компания сама выкупит 75% своих акций, которые в настоящее время принадлежат РЖД", — говорится в коммюнике компании, которое цитирует агентство.

"…Мажоритарный акционер Gefco (РЖД)… попал под санкции американских, европейских и британских властей… Все власти согласны с тем, что эти санкции не должны повлиять на Gefco, независимую компанию, зарегистрированную во Франции. Несмотря на эти пояснения, вести повседневные дела с нашими клиентами и деловыми партнерами по всему миру стало чрезвычайно сложно из-за нашей структуры акционерного состава", — отмечают в компании.

Gefco планируют совершить сделку по покупке акций до 11 апреля.

РЖД купили 75% Gefco в декабре 2012 года, общая стоимость приобретаемых акций составила 800 миллионов евро, остальные 25% — у французской группы Peugeot-Citroen (PSA).

Правительство РФ в конце августа 2021 года согласилось с предложением министерства финансов об отчуждении принадлежащих РЖД 75 миллионов обыкновенных акций Gefco.