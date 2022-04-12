2022-04-12T19:00:36+03:00
2022-04-12T19:00:36+03:00
2022-04-12T19:00:36+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20220412/836651225.html
Российский рынок акций закрылся со снижением
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗАКРЫЛСЯ СНИЖЕНИЕМ НА 0,63% ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВТОРНИКА — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется. ПРАЙМ, 12.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗАКРЫЛСЯ СНИЖЕНИЕМ НА 0,63% ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВТОРНИКА — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется.