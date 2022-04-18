МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций упал в понедельник по главным индексам на фоне высоких санкционных рисков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии понедельника опустился на 3,4%, до 2342,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,07%, до 926,08 пункта.

Таким образом, индекс Мосбиржи обновил минимум с 24 марта, когда после месячного перерыва были возобновлены торги акциями на этой площадке, а индекс РТС обновил минимум закрытия с 29 марта.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ САНКЦИЙ

Российский рынок акций в понедельник ощутимо падал. Инвесторы отыгрывали новость о работе над шестым пакетом санкций со стороны Евросоюза в отношении России, который может включать более обширные ограничения на экспорт нефти и на банковский сектор, в особенности на Сбербанк, отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

В целом же на российском фондовом рынке продолжает доминировать безыдейность, инвесторы не готовы покупать подешевевшие бумаги, пока ситуация вокруг Украины не стабилизируется, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Об этом свидетельствуют объемы торгов, которые находятся на минимумах последних нескольких лет", — поясняет он.

В лидерах падения цены оказались бумаги "Лукойла" (-7,1%), TCS (-9,1%), Fix Price (-6,5%), обыкновенные акции Сбербанка (-5,4%), "Яндекса" (-5%).

Выросли акции НМТП (+17,1%), ДВМП (+5,1%), "Распадской" (+1,1%), "Фосагро" (+2,3%), Petropavlovsk (+1,5%), "Акрона" (+0,9%) и расписки VK (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник без появления свежих драйверов картина торгов на рынке вряд ли претерпит существенные изменения, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 19 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2300-2500 пунктов", — добавляет он.

На дневном графике индекс Мосбиржи движется вниз, однако не исключен его разворот с последующим ростом к 2500 пунктам, рассуждает Лапшина из "Финам".

"В противном случае, если индекс пробьет линию поддержки, падение может усилиться до 2000 пунктов или даже ниже", — добавляет она.