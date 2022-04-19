МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Акции "Детского мира" взлетали в цене на старте торгов вторника почти на 5% после публикации операционных результатов компании, следует из данных Московской биржи.
К 10.15 мск акции компании дорожают на 2,62%, до 77,22 рубля за акцию, а несколькими минутами ранее поднимались в цене на 4,97%, до 79,36 рубля.
Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в частности, увеличила общие продажи в прошлом квартале на 7,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 42,7 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Stocks/20220419/836697758.html
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