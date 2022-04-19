МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций теряет 4% в условиях низкой ликвидности и отсутствия драйверов роста, в лидерах падения — TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", следует из данных торговой площадки и комментариев опрошенных экспертов. СМИ: газовая валюта теснит доллар на российском рынке

Индекс Мосбиржи к 14.15 мск падает на 4,07% до 2248,39 пункта, вернувшись к уровню 24 февраля, долларовый индекс РТС снижается на 3,14%, до 897,2 пункта, опускаясь ниже уровня 900 пунктов впервые с 30 марта.

Курс доллара расчётами "завтра" в то же время опускается на 80 копеек, до 78,96 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 83,50 рубля.

"Наличие ряда наложенных на фондовый рынок ограничений объективно снизило его ликвидность, и это видно по общим объёмам торгов в фондовой секции Московской биржи. Кроме того, существенных и значимых новостей для роста сейчас просто нет, и когда они появятся, совершенно не понятно", — считает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Эксперт добавил, что с того момента, как российский фондовый рынок вернулся с принудительных "биржевых каникул", прошло уже больше месяца, но рынок пока так и не пришёл в себя.

"Распродажам отчасти способствует существенная просадка стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent (-1,5%)", — добавляет Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок — акции "Лензолота" (-15,15%), ТГК-2 (-15,1%), "Сургутнефтегаза" (-2,74%), НМТП (-11,2%), "Роснефти" (-3,13%), "Лукойла" (-6,2%), расписки TCS (-11,82%), Ozon (-7,28%).

Котировки TCS Group, судя по всему, находились под давлением ввиду рисков расширения санкций против банковского сектора РФ и общего ухудшения его перспектив, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

В лидерах роста — расписки "Русагро" (+3,26%), "Полюса" (+1,04%), обыкновенные акции "Северстали" (+1%).

"В лидеры роста к середине дня вышли расписки "Русагро", которые поддерживали новости о намерении выкупить российский бизнес финской компании Valio после того, как последняя решила уйти с рынка" — поясняет Кожухова.

Акции компании "Детский мир" на открытии торгов демонстрировали рост до 5% на корпоративных новостях: крупнейший российский ритейлер детских товаров, увеличил общие продажи в прошлом квартале на 7,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021года — до 42,7 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"До завершения сессии при прочих равных рынку вряд ли удастся сломить негативную тенденцию", — прогнозирует Кожухова.

Впрочем, в вечерние часы торгов возможен коррекционный разворот фондовых индексов вверх, не исключает Манжос.

В итоге их падение по итогам дня не превысит 3%, заключает он.