МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию торгов опустился на 1,07% по индексу Мосбиржи после дневного падения на 5,4% на фоне начала новой фазы спецоперации, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов снизился на 1,07% — до 2317,46 пункта, долларовый РТС вырос на 0,62%, до 931,86 пункта на фоне укрепления рубля.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине направлена на освобождение Донецкой и Луганской республик, и сейчас начинается ее новая стадия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

На этом фоне днем в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально опускался на 5,4%, до 2216,61 пункта – минимума с 24 февраля.