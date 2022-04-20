МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix падают в цене на 31%, до минимума с зимы 2018 года, после публикации данных о крупнейшей за десятилетие потере подписчиков после ухода из РФ. Об этом свидетельствуют данные торгов. Bloomberg: Китай продолжит укреплять связи с Россией

По состоянию на 16.36 мск акции Netflix дешевели на 31,17%, или на 108,61 доллара, до 239,65 доллара за ценную бумагу. Таким образом, стоимость акций упала до минимального значения с зимы 2018 года.

Причем темпы падения стоимости акций являются сильнейшими с 2011 года. Тогда ценные бумаги подешевели за сутки на 35%.

В ноябре 2021 года стоимость акций Netflix достигла своего исторического рекорда, поднявшись почти до 701 доллара за ценную бумагу. Однако удержаться у этой отметки и продолжить рост им не удалось. С тех пор акции сервиса стали ежемесячно показывать снижение стоимости. В итоге, с ноября по апрель акции подешевели от этой максимальной отметки на 66%.

В ночь на среду Netflix опубликовал отчет за первый квартал, в котором сообщил, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix, ранее приостановивший работу на территории РФ, прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала.