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2022
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Российский рынок акций в среду вырос
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Российский рынок акций в среду вырос по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,57% — до... ПРАЙМ, 20.04.2022
акции, рынки, новости, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,57% — до 2330,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,06%, до 960,42 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 2,08 рубля — до 76,44 рубля.