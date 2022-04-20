МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,57% — до 2330,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,06%, до 960,42 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 2,08 рубля — до 76,44 рубля.