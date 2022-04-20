МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос по итогам торгов в среду по основным биржевым индексам на улучшении геополитического фона, следует из данных Мосбиржи. При этом продолжившееся сильное падение котировок акций "Лукойла" (-3,9%) частично компенсировало рост остальных "голубых фишек".

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,57% — до 2330,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,06%, до 960,42 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 2,08 рубля — до 76,44 рубля.

РЫНОК ОТСКОЧИЛ ОТ МИНИМУМОВ

Российский рынок акций в среду вырос после достижения накануне индексом Мосбиржи минимумов с 24 февраля, когда инвесторы отыгрывали сообщения о начале военной спецоперации на Украине. Рынок оттолкнулся вверх, корректируя падение предыдущих дней.

По оценкам Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", поддержка пришла от сообщений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева, добавил он.

Кроме того, власти Китая объявили, что продолжат укреплять стратегическое партнерство и сотрудничество с РФ, в свою очередь руководство Венгрии подчеркнуло, что не поддержит эмбарго российских энергоносителей, добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста цены оказались бумаги ИСКЧ (+14%), Fix Price (+6,6%), "Магнита" (+6,5%), "Самолета" (+5,3%), "Норникеля" (+4,7%), НЛМК (+4,9%).

Бумаги "Аэрофлота" (+6,5%) подскакивали ближе к завершению торгового дня более чем на 11% на фоне сведений о возможной докапитализации компании на сумму 107 миллиардов рублей из средств ФНБ посредством допэмиссии, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Упали акции НМТП (-5,9%), "Лукойла" (-3,9%), "Яндекса" (-3,7%), "Совкомфлота" (-2,4%), "Селигдара" (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ

Рост в среду индекса Мосбиржи носит, скорее, технический характер, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Возможен дальнейший инерционный рост, но мы продолжаем считать, что для развития полноценного восстановления не хватает весомых поддерживающих факторов. Ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи вернётся под отметку 2300 пунктов", — добавляет он.

Российский рынок акций приостановил повышение у линии сопротивления в районе 2390 пунктов по индексу Мосбиржи, что заставляет сомневаться в перспективе развития роста, оценивает ситуацию Кожухова из ИК "Велес капитал".

Индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2250-2400 пунктов, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".